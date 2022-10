“SC Braga é dos associados". Protesto contra entrada de dinheiro do Qatar na SAD é "legítimo"

António Pedro Peixoto, candidato à presidência do SC Braga em 2017, sabe que há “pessoas descontentes” com a chegada do investimento do Qatar ao clube e “respeita” todos os protestos ordeiros.

Durante o empate a 3-3 diante do Union Saint Gilloise, da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, os adeptos minhotos exibiram uma tarja onde se lia “esclavagistas qataris não são bem-vindos”, em protesto contra a entrada da Qatar Sports Investments na SAD.

“O clube é dos associados, que têm legitimidade para se manifestar. Foi de uma forma ordeira. É assim mesmo. Não é entregar a gestão e deixar andar. Graças a Deus a massa associativa é crítica”, diz, em Bola Branca.

O antigo candidato responsabiliza António Salvador, que cometeu um “erro muito grande” ao não comprar as ações detidas pela Câmara Municipal, por forma a recuperar a maioria do capital da SAD.

“A partir do momento em que não temos a maioria do capital, corremos estes riscos. Para mim, o clube tinha de ter a maioria da SAD e faria tudo para assim ser, porque os resultados desportivos não são tudo”, atira, em entrevista à Renascença.

António Pedro Peixoto sugere agora uma assembleia geral, em que a administração “explicasse em que termos o novo investidor pode intervir na gestão”, para que fique “tudo às claras”. O candidato revela ainda que, à semelhança de outros, tem “muitos receios” sobre este investimento.

“Quais são os interesses? Vão colocar jogadores para vender? Vêm aqui e depois vão embora? Eu já não estou na fase de concordar ou não, porque nós não podemos fazer nada. Mas, agora que está consumado, estou preocupado com as reais intenções”, explica.

Equipa nervosa na Bélgica

Quanto ao empate na Bélgica, frente ao Saint Gilloise, para a Liga Europa, António Pedro Peixoto acredita que “o resultado é consequência dos jogos que vêm de trás”. O SC Braga vinha de três derrotas consecutivas e a equipa entrou num “nervosismo” na segunda parte e, ao sofrer o 2-3, “tremeu”,

“Quando se joga nervoso tende a descambar. Não descambou completamente, é um resultado que ainda permite ficar no segundo lugar, mas o resultado reflete o nervosismo dos jogadores”, conclui.

O Braga está no segundo lugar do Grupo B da Liga Europa, com sete pontos. A equipa portuguesa está a três do líder Saint Gilloise e com mais um ponto do que o Union Berlim, com seis. o Malmo está na última posição, ainda sem qualquer ponto. O vencedor do grupo qualifica-se para os oitavos de final da Liga Europa, o segundo joga um "play-off" com uma equipa despromovida da Liga dos Campeões, o terceiro segue para o "play-off" da Liga Conferência.

António Pedro Peixoto foi candidato à presidência do SC Braga em 2017. Nas eleições, ganhas por António Salvador, obteve 32,5% dos votos.