Moreirense e B SAD seguem em frente na Taça de Portugal

Moreirense e B SAD apuraram-se, esta sexta-feira, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O líder da II Liga derrotou, por 3-0, o Vilafranquense, da mesma divisão. Marcaram Kodisang, aos 15 minutos, Pedro Amador, aos 30, e Hugo Gomes, de grande penalidade, aos 51.

No terreno do Olhanense, do Campeonato de Portugal, a B SAD, da II Liga, confirmou o favoritismo com uma vitória por 2-0. Golos de Jefferson Souza, aos 15 minutos, e Tiago Lopes, aos 52.

Moreirense e B SAD são as primeiras equipas apuradas para a quarta eliminatória.