Édi Semedo marcou o melhor golo de setembro na II Liga

O golo de Édi Semedo, do Penafiel, ao Trofense, na quinta jornada, foi eleito o melhor da II Liga em setembro.

O extremo português, de 23 anos, aproveitou uma assistência de Roberto para rematar, de primeira, para o segundo golo dos penafidelenses.

Semedo bate a concorrência de Nenê (Vilafranquense), que foi eleito melhor avançado do mês, Telmo Aracanjo (Tondela), melhor médio, Kodisang (Moreirense), Witi (Nacional) e João Paredes (Feirense).

O prémio é decidido por votação dos adeptos.