Paulo Alves vence prémio de melhor treinador da II Liga em setembro

Paulo Alves, do Moreirense, venceu o prémio de melhor treinador da II Liga em setembro. Também vencera a distinção relativa a agosto.

O antigo internacional português, de 52 anos, conduziu os cónegos a duas vitórias e um empate em três jogos, durante o período em avaliação. O Moreirense é, atualmente, líder da II Liga, ainda sem derrotas.

Paulo Alves bateu a concorrência de Vasco Faísca, treinador do Farense, segundo classificado, com 22,96% das preferências, e de Rui Borges, do Vilafranquense, que ficou em terceiro, com 17,78%.

O grande início de época do Moreirense tem reconhecimento com três prémios de melhor do mês: além de Paulo Alves nos treinadores, Kewin Silva venceu nos guarda-redes e Hugo Gomes nos defesas.

Votam nos prémios todos os treinadores principais da II Liga.