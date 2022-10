Nenê é o melhor avançado de setembro da II Liga aos 39 anos

Nenê, de 39 anos, foi eleito o melhor avançado de setembro da II Liga.

O ponta de lança do Vilafranquense marcou quatro golos em três jogos no período em avaliação e recebeu 22,83% dos votos dos treinadores principais da prova.

Nenê bateu a concorrência de Daniel dos Anjos, do Tondela, com 18.90% das preferências, e de Paulinho, do Estrela da Amadora, com 17,32%.

O Vilafranquense encontra-se no terceiro lugar da II Liga, que dá acesso ao "play-off" de subida, com 15 pontos. O líder é o Moreirense, com 22. Em segundo lugar está o Farense, com 18.

O Moreirense recebeu dois prémios de melhor do mês de setembro, até agora: Kewin Silva nos guarda-redes e Hugo Gomes nos defesas. Nos médios, a distinção foi para Arcanjo, do Tondela.