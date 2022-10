Braga tenta virar o feitiço contra o Saint-Gilloise e recuperar a liderança na Liga Europa

O Sporting de Braga defronta o Union Saint-Gilloise, esta quinta-feira, na quarta jornada do grupo D da Liga Europa. Uma vitória permitirá igualar os belgas na liderança e quebrar uma série de três derrotas seguidas.

A equipa minhota procura, também, desforrar-se da derrota sofrida na semana passada na receção aos belgas, por 2-1, com dois golos sofridos nos últimos minutos. Com esse resultado, o Saint-Gilloise isolou-se na liderança do grupo, com nove pontos, mais três que o Braga. No terceiro posto está o Union Berlim, com três pontos, conquistados na vitória sobre o Malmo, último classificado do grupo e ainda em branco.

Além de tentar roubar os primeiros pontos ao Saint-Gilloise – que até pode assegurar já esta quinta-feira o apuramento para os oitavos de final, desde que ganhe aos portugueses e os alemães não vençam os suecos –, o Braga tenta quebrar o ciclo de três derrotas seguidas, que começou com o FC Porto (4-1) e terminou no domingo, na receção ao Chaves (1-0).