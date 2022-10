Treinador do Saint Gilloise espera Braga motivado após três derrotas consecutivas

O treinador dos belgas do Union Saint Gilloise admite desconhecer como o Sporting de Braga vai reagir às três derrotas seguidas, mas lembra a experiência dos minhotos nas competições europeias.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da quarta do grupo D da Liga Europa, Karel Geraerts avisa que os belgas terão de ter cautela.

"Eles perderam três jogos consecutivos e não sabemos como é que vão reagir num momento destes. Mas estarão motivados, têm experiência na Europa e sabem que cada ponto importa. Teremos que estar no máximo", sublinha.



O St. Gilloise lidera o grupo, com nove pontos, depois de ter vencido em Braga, por 2-1, na ronda anterior, na passada quinta-feira, fazendo cair os minhotos para a segunda posição (seis pontos). A equipa de Artur Jorge também perdeu antes e depois desse jogo, primeiro com o FC Porto (4-1, no Dragão) e, no domingo, com o Desportivo de Chaves (1-0, em casa), ambas as partidas para o campeonato.

O facto de ser líder do grupo só com vitórias "não muda nada", diz o treinador do St. Gilloise:

"Os nove [pontos] em nove é algo que não muda nada para mim. Amanhã [quinta-feira] vai começar 0-0 e não estou interessado em falar no primeiro lugar do grupo. O Sporting de Braga continua a ser uma equipa muito boa, tecnicamente."

Sporting de Braga e Union Saint Gilloise defrontam-se a partir das 17h45 de quinta-feira, no Estádio Den Dreef, na Bélgica. Relato online e acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.sapo.pt.