Kewin Silva, do Moreirense, foi eleito o melhor guarda-redes do mês de setembro na II Liga. O brasileiro, de 27 anos, reuniu 24,44% dos votos e bateu Caio Secco, do Penafiel, com 13,33%, e Beunardeau, do Leixões, com 12,59%, que recebeu a distinção em agosto.

No período em avaliação, Kewin fez três jogos e sofreu dois golos na baliza do Moreirense, líder do campeonato, ainda sem derrotas.

A votação é feita pelos treinadores e capitães das 18 equipas da II Liga.