Eleição de Hugo Gomes como melhor defesa da II Liga premeia invencibilidade do Moreirense

Hugo Gomes, do Moreirense, foi eleito o melhor defesa do mês de setembro na II Liga.

O central brasileiro, de 27 anos, somou 12,50% dos votos dos treinadores principais da prova. Bateu a concorrência do colega Rocha, com 11,76%, e de João Marcelo, do FC Porto B, que recolheu 8,82% dos votos.

No período em avaliação, Hugo Gomes marcou um golo e foi totalista do Moreirense, que sofreu apenas dois golos nos três jogos que disputou. A equipa de Paulo Alves lidera a II Liga, ainda sem derrotas.

A invencibilidade do Moreirense também teve prémio com a eleição de Kewin Silva como melhor guarda-redes da II Liga.