Artur Jorge quer regressar às vitórias e "recuperar os pontos perdidos" na Liga Europa

Artur Jorge afirma quer uma vitória na visita ao Union Saint Gilloise, para dar um pontapé na má fase de resultados do Sporting de Braga e regressar à liderança do grupo D da Liga Europa.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida na Bélgica, esta quarta-feira, o treinador assume que o Braga está em desvantagem na corrida pela vitória no grupo, com seis pontos, contra nove do St. Gilloise, depois de ter perdido na jornada anterior com os belgas, e que a última semana, com três derrotas consecutivas, "foi muito dura".

"Foi uma semana que nos feriu, mas que temos de saber superar. Com os jogadores e com a experiência que temos, não há outro caminho que não seja lutar para ganhar. Queremos recuperar os três pontos perdidos em casa para continuarmos no nosso caminho e para vencermos o grupo. Temos nove pontos pela frente e nada está decidido", salienta.

As contas "fazem-se no fim", num grupo muito equilibrado, em que Artur Jorge não descarta o Union de Berlim, que está a três pontos do Braga:

"É um grupo muito equilibrado. Será uma luta a três a partir de agora. Este jogo não é decisivo, mas é muito importante, para podermos voltar a liderar o grupo. Queremos voltar a ser uma equipa competitiva."

Artur Jorge desdramatiza mau momento

O Braga quer continuar a vencer e a "marcar muitos golos". Para isso, Artur Jorge não alterará a forma de jogar, pois confia no trabalho desenvolvido desde o início da época, com jogadores escolhidos a dedo:

"O futebol tem disto, quando ganhamos parece que está tudo bem mas afinal nem está, e na altura era preciso pôr um travão na euforia. Quando perdemos, não podemos pensar que é tudo muito dramático. É um momento não tão bom como nós queríamos, mas não é dramático."

Artur Jorge informa, ainda, que Al Musrati "está a 100%", pelo que pode ir a jogo na quinta-feira, a partir das 17h45, no Estádio Den Dreef.

O Union Saint Gilloise-Sporting de Braga, da Liga Europa, terá relato em direto e acompanhamento ao minuto no site da Renascença.