Al Musrati e Iuri Medeiros de regresso no Sporting de Braga

Ali Al Musrati e Iuri Medeiros são as grandes novidades na lista de convocados do Sporting de Braga para o jogo com o Union St. Gilloise, na quinta-feira, a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O médio líbio, que acaba de renovar contrato com o clube, e Iuri Medeiros falharam ojogo com o Desportivo de Chaves, que o Braga perdeu por 0-1, devido a problemas físicos. Ambos já não tinham sido opção na derrota com o St. Gilloise, há uma semana, sendo que o extremo esteve no banco de suplentes.

Expectável era o regresso, agora confirmado, de Matheus e de Fabiano. O guarda-redes e o lateral direito cumpriram um jogo de suspensão, frente aos transmontanos, e voltam às opções. Matheus vai recuperar o lugar que foi ocupado por Tiago Sá; subsistem dúvidas sobre se Artur Jorge vai apostar em Fabiano ou Víctor Gómez na lateral direita.

O Braga procura regressar às vitórias na Bélgica, depois de três derrotas consecutivas (FC Porto, Union St. Gilloise e Chaves). A equipa minhota tenta, em simultâneo, recuperar a liderança do grupo na Liga Europa. Só o vencedor passa diretamento aos oitavos de final. O segundo classificado tem de passar por um "play-off".

O St. Gilloise-Braga é esta quinta-feira, às 17h45. Jogo com relato e a acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.sapo.pt.

Convocados do Sporting de Braga

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Bernardo Fontes;

Defesas: Fabiano, Víctor Gómez, Dinis Pinto, Niakaté, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Tormena e Sequeira;

Médios: Castro, Gorby, Al Musrati, Racic e André Horta;

Avançados: Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Diego Lainez, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Vitinha e Banza.