Sporting de Braga renova com Al Musrati até 2026

O Sporting de Braga anunciou a renovação de contrato com o médio Al Musrasti, que fica agora ligado até 2026.

O antigo vínculo do líbio de 26 anos era válido até 2024, pelo que se prolonga por mais duas épocas.

A arrancar a terceira época no clube minhoto, Al Musrati já foi associado várias vezes à saída, nomeadamente aos três grandes.

Ao serviço do Braga, soma 109 jogos, sete golos e cinco assistências. Já marcou esta época, frente ao Rio Ave.

Formado no Al-Ittihad, da Líbia, Al Musrati chegou a Portugal para jogar no Vitória de Guimarães, em 2016. Depois de três épocas na equipa B, somou 15 jogos na equipa principal, antes de uma cedência ao Rio Ave nos últimos meses do contrasto, em 2020.



Seguiu com Carvalhal para o Sporting de Braga e tornou-se numa das figuras dos minhotos.