Feirense vence na Trofa e sobe ao sexto lugar da II Liga

O Feirense subiu ao sexto lugar da II Liga, esta segunda-feira, ao vencer no terreno do Trofense, por 3-0, no jogo de encerramento da oitava jornada.

Dois golos de Jardel, aos 33 e 53 minutos, e outro de João Oliveira, aos 56, deram a vitória à equipa visitante.

O Feirense ascende ao sexto lugar, com 13 pontos, menos dois que o Vilafranquense, que ocupa a terceira posição, que dá acesso ao "play-off" de subida. O Trofense desce para a 13.ª posição, com sete pontos, um acima da linha de água.