Vizela derrota Casa Pia e foge dos lugares de despromoção

O Vizela foi a casa do Casa Pia vencer por um golo e conseguiu, assim, fugir dos lugares de despromoção.

O único tento da partida foi apontado aos 67 minutos por Raphael Guzzo.

Esta é a apenas a segunda derrota que o Casa Pia sofre às mãos de um visitante. O único clube a ter conseguido ir ao Casa Pia vencer era, até agora, o Benfica, também por apenas um golo.

Com este resultado, o Vizela soma 11 pontos e sobe ao décimo lugar da tabela, à condição. Está a seis pontos do Santa Clara, que se encontra no primeiro lugar de despromoção.

Já o Casa Pia continua com 17 pontos e mantém-se em quarto lugar.