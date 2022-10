Braga sofre terceira derrota consecutiva e perde com o Chaves em casa

O Desportivo de Chaves venceu em casa do Braga por uma bola a zero e agravou a crise atual dos guerreiros do minho, que perdem agora à três jogos consecutivos.

Os minhotos começaram em falso, sofrendo o golo decisivo logo aos dois minutos, pelo pé de Hector Hernández.

O Braga a perder em casa não conseguiu ser perigoso e o Chaves defendeu confortavelmente o resultado, na primeira parte.

Na segunda metade da partida, os bracarenses tiveram à sua disposição várias oportunidades, mas não conseguiram finalizar nenhuma com sucesso.

A equipa de Artur Jorge rematou 30 vezes na partida, 12 delas nos segundos 15 minutos

Depois de perder com Porto e Chaves, o Braga continua com 19 pontos, no terceiro lugar.

Por sua vez, a vitória do Chaves faz com que a equipa suba ao décimo lugar da tabela, com 12 pontos.