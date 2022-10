Paulo Sérgio: "Devíamos ter sido malandros e não fomos"

Paulo Sérgio gostou do que viu da sua equipa frente ao FC Porto, mas fica com um "amargo de boca" pela forma como sofreu os dois golos.

À "Sport TV", no final da partida, o treinador do Portimonense acredita que "a equipa fez um jogo muito competente, tivemos várias chegadas para golo frente ao FC Porto, que é uma equipa com uma qualidade que toda a gente reconhece e com um nível muito superior ao que é o nosso".

"Batemo-nos muito bem. Tivemos uma segunda parte fantástica, pena que não tivéssemos encontrado a rede", disse.

Paulo Sérgio apenas não gostou da forma como a equipa sofreu os golos, com alguma "imaturidade".

"O único amargo de boca é a forma como consentimos os golos. O primeiro golo é alguma imaturidade. Devíamos ter sido malandros e não fomos. O Relvas esteve muito tempo fora e eles encostaram-nos durante esses três ou quatro minutos. Estava desesperado porque estava a adivinhar aquilo que podia acontecer. Tínhamos tudo para tirar aquela bola dali. Assim como tivemos para tirar a bola no segundo golo", diz.