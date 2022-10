Nota 3 para Manuel Mota. "VAR errou, era penálti sobre Toni Martínez"

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, dá nota 3 a Manuel Mota, que fez uma boa exibição no Portimonense-FC Porto. A exibição fica manchada por um erro do VAR, Tiago Martins, no penálti revertido sobre Toni Martínez.

"Fico com convicção que é penálti e que é um lapso de Tiago Martins. Deveria ter convidado, pelo menos, Manuel Mota a ir ver as imagens e não só dar a opinião. O protocolo diz que deve intervir em erros claro e era muito maior a sensação que a falta é dentro do que fora. Má decisão. Erro mancha a arbitragem de Manuel Mota", diz.

No segundo golo do FC Porto, o Portimonense pedia falta de Taremi, mas o especialista de arbitragem da Renascença diz que é tudo limpo.

Manuel Mota validou bem o golo de Pepê, Taremi foi mais forte que os defesas e ganhou o lance. Pediam falta, mas não me parece existir", termina.