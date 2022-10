Ricardo Horta focado em ganhar ao Saint-Gilloise

O capitão do Sp. Braga, Ricardo Horta, garante que se sente “bem” no clube e que, “nesta altura”, só pensa em “ajudar a equipa a conquistar os três pontos” contra o Saint-Gilloise para a Liga Europa.

Ricardo Horta reafirma que “é um orgulho ter entrado na história do Sp. Braga”, como melhor marcador.

Confrontado com o interesse do Benfica, em declarações à SIC Notícias, o número 21 dos arsenalistas disse não aconselhar a experiência a ninguém.

"Não aconselho a experiência a nenhum jogador, pelo que eu passei, pelo que se passou, pelo que se inventou também, mas já passou, já não há volta a dar, é passado. O foco agora é no Sp. Braga, no jogo de amanhã, quero voltar a mostrar o meu trabalho amanhã, o trabalho que tenho desenvolvido no Braga", disse.

Horta confirma: "O interesse houve, como todos sabem, mas as coisas não se deram e pronto. Volto a dizer, é passado, agora o caminho é para a frente e pensar no jogo de amanhã que é o mais importante"



Sobre a partida contra o clube belga, Horta lembra que “o campeonato belga é muito competitivo e tem boas equipas”.

“O Club Brugge ganhou ao FC Porto, mas espero que o Saint-Gilloise não faça nenhuma gracinha, queremos ganhar o jogo e vamos dar a vida por isso”.

O Sp. Braga - Saint-Gilloise está marcado para esta quinta-feira, a partir das 20h00. A partida terá relato no site da Renascença em rr.sapo.pt.

As duas equipas estão empatadas após duas jornadas da Liga Europa no grupo D.