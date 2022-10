Braga quer “descolar” do Saint-Gilloise

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, espera “um jogo muito difícil” contra o Saint-Gilloise para a fase de grupos da Liga Europa.

“Temos um jogo muito difícil pela frente e que pode ser importante para o objetivo de terminar o grupo no primeiro lugar, será importante descolar deste adversário”, disse.

As duas equipas lideram o grupo D com duas vitórias em dois jogos, mas o técnico arsenalista garante não ter sido apanhado de surpresa.

“Sei daquilo que o nosso adversário é capaz, trata-se de uma equipa que conseguiu o acesso à Champions, está empolgada e tem subida patamares, o Saint-Gilloise é equipa competente e que vai exigir muito de nós”, reforça.

Os guerreiros do Minho perderam contra o FC Porto para o campeonato, mas Artur Jorge não acredita que esse resultado tenha deixado mossa na equipa.

“Felizmente temos trabalhado mais num clima de vitórias do que de derrotas. A seguir ao jogo no Dragão tive oportunidade de dizer que os jogadores estavam já focados no encontro seguinte e isso significa muito. Queremos reagir, mas a nossa vontade de ganhar é sempre a mesma e teríamos a mesma ambição com outro resultado no Dragão.”

O Sp. Braga - Saint-Gilloise está marcado para esta quinta-feira, a partir das 20h00. A partida terá relato no site da Renascença em rr.sapo.pt.