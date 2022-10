Hoje há sorteio da Taça, já com grandes a andar à roda

As 18 equipas da I Liga vão conhecer hoje os primeiros adversários na edição 2022/23 da Taça de Portugal de futebol, no sorteio da 3.ª eliminatória, que se vai realizar na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 17h30.

O FC Porto, detentor do troféu e campeão nacional, e os restantes 17 primodivisionários vão estrear-se nesta ronda, juntamente com três resistentes dos distritais - Courense (AF Viana do Castelo), Oriental (AF Lisboa) e Sporting de Pombal (AF Leiria). Nesta eliminatória, contam-se ainda 12 emblemas da II Liga, após a eliminação de Feirense, Estrela da Amadora, Torreense e Sporting da Covilhã, 15 da Liga 3 e 16 do Campeonato de Portugal. Os clubes da I Liga, que não se podem defrontar, vão disputar a ronda, cujos jogos estão marcados para o fim de semana de 15 e 16 de outubro, na qualidade de visitados.