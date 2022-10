Vitória critica arbitragem no jogo com o Benfica e pede audiência com FPF e UEFA

O Vitória de Guimarães voltou a criticar a atuação da equipa de arbitragem no jogo frente ao Benfica, no último sábado, e pediu uma reunião com a Federação Portuguesa de Futebol e a UEFA.

Depois de ter já publicado o vídeo do lance entre André André e Florentino Luís, o Vitória agora emitiu um comunicado oficial, no qual "reforça e vinca o seu descontentamento relativamente às atuações do VAR, Luís Ferreira, e do AVAR, Sérgio Jesus, da partida frente ao Benfica, que se disputou no passado sábado, no Estádio D. Afonso Henriques".

O clube minhoto acredita que "o silêncio não é solução para um problema que, neste fim de semana, afetou o Vitória SC, mas que no futuro pode afetar qualquer uma das equipas que competem neste campeonato, e que voltou a colocar a nu as fragilidades do funcionamento da ferramenta da videoarbitragem".

Em causa está um lance aos 62 minutos de jogo, em que André André cai na área após duelo com Florentino Luís. O árbitro Rui Costa não considerou falta e não foi chamado pelo VAR Luís Ferreira para ver as imagens.

Aos 74 minutos, o árbitro assinalou penálti num lance entre Vlachodimos e Alisson Safira, mas após ser chamado a ver as imagens, Rui Costa anulou a grande penalidade.

O Vitória já tinha dado conta do seu desagrado com a publicação dos lances nas redes sociais, mas formaliza o seu descontentamento com o comunicado oficial.

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, deu nota 1 a Rui Costa, por considerar que existia grande penalidade de Florentino sobre André André.