Casa Pia sobe ao quarto lugar com vitória acidentada em casa do Marítimo

O Casa Pia subiu ao quarto lugar da I Liga com uma vitória por 2-1 em casa do Marítimo, nos Barreiros.

Aos 11 minutos, Bruno Xadas rematou a meia distância, à figura do guarda-redes, mas Ricardo Batista, que tem estado em grande forma esta época, teve um momento para esquecer, deixando a bola passar por meio das pernas.

O Casa Pia empatou pouco depois, aos 18 minutos de jogo, depois de uma grande combinação no ataque. Lelo tabelou com Kunimoto e assistiu Clayton para o golo, que teve de ser verificado pelo VAR devido a possível fora de jogo no início da jogada.

Os casos polémicos de arbitragem chegaram em cima do intervalo. Aos 45+2, Zolotic choca com Leo Andrade na área e nada foi assinalado. Por indicação do VAR Fábio Melo, o árbitro Vítor Ferreira vai ver as imagens, assinala penálti e mostra o segundo amarelo ao defesa do Casa Pia, num lance muito contestado pelo Casa Pia.

No entanto, Ricardo Batista redimiu-se e defendeu o penálti de Xadas.

Aos 67, mais um lance polémico com a equipa de arbitragem. Num livre de Neto, o árbitro assinala uma falta de Vítor Costa sobre João Nunes e expulsa o jogador do Marítimo. O árbitro considera que o defesa do Marítimo acerta com a bota na cara de João Nunes, quando os dois já estão em queda, ambos em desequilíbrio.

Lelo foi mais eficaz do que Xadas na primeira parte e fez o golo que de penálti deu a vitória ao Casa Pia.

O Casa Pia continua no excelente momento de forma e soma a quinta vitória em seis jogos consecutivos sem perder. A única derrota foi frente ao Benfica. A equipa recém-promovida à I Liga aproveita a derrota do Boavista e Portimonense para assumir o 4.º lugar da tabela, com 17 pontos, apenas menos dois do que Braga e Porto.

Já o Marítimo prolonga o seu calvário, com 8 derrotas em 8 jogos e ainda sem qualquer ponto somado. Os madeirenses já trocaram de treinador, com João Henriques a entrar para o lugar de Vasco Seabra.