Casa Pia na luta pelo 4.º lugar frente ao Marítimo que procura os primeiros pontos

O Casa Pia pode ascender ao quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, em caso de vitória sobre o Marítimo, esta segunda-feira, no encontro de encerramento da 8.ª jornada.

Proveniente da II Liga, a formação lisboeta está a ser a equipa sensação no arranque do campeonato, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, na casa emprestada de Leiria, com o líder Benfica (0-1).

Em plano oposto, está o Marítimo, que perdeu os sete jogos disputados, com quatro golos marcados e 22 sofridos, num trajeto que começou com o treinador Vasco Seabra, substituído após cinco rondas por João Henriques.

Em caso de triunfo, o Casa Pia ultrapassa Portimonense (0-1 em Vizela) e Boavista (0-3 em Famalicão), colocando-se apenas atrás do Benfica, que soma 22 pontos, e do FC Porto e do Sporting de Braga, ambos com 19, depois do triunfo caseiro dos dragões sobre os arsenalistas por 4-1.

Por seu lado, o Marítimo tem a possibilidade de saltar para o 17.º lugar e deixar o Paços de Ferreira (1-1 com o Arouca) sozinho no último lugar.