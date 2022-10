Reestreia de sonho de João Pedro Sousa no Famalicão

O Famalicão somou o segundo triunfo na I Liga de futebol, depois de três derrotas consecutivas, ao golear em casa o Boavista por 4-0, em encontro da oitava jornada.

Ivo Rodrigues, aos 25 minutos, o panamiano Puma Rodríguez, aos 44, o francês Zaydou, aos 52, e o brasileiro Gustavo Assunção, aos 85, apontaram os tentos do conjunto comandado por João Pedro Sousa, em estreia na sua segunda passagem pelo clube.

Com esta vitória, o Famalicão saltou para o 15.º lugar, com sete pontos, enquanto o Boavista, que vinha de três vitórias seguidas, manteve-se com 15, ainda no quarto lugar, que pode perder na segunda-feira para o Casa Pia.

Veja o resumo da partida: