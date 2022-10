Denúncias de assédio sexual. FC Famalicão também suspende diretor desportivo

O Futebol Clube de Famalicão decidiu, este sábado, suspender o diretor desportivo, Samuel Costa, no âmbito do caso de denúncias de assédio sexual por parte de elementos da equipa de futebol feminino.

A suspensão ocorre depois de o clube ter tomado a mesma decisão em relação ao treinador Miguel Afonso.

Em comunicado, o clube indica que a suspensão do diretor desportivo acontece por mútuo acordo.

"O FC Famalicão refere, uma vez mais, que censurará e não admitirá qualquer atitude de teor abusivo ou de desigualdade de género, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para erradicar tais comportamentos", reza a nota.



Várias futebolistas que representaram no Rio Ave em 2020/21 denunciaram, segundo notícia publicada na quinta-feira pelo jornal “Público”, ações de assédio sexual do então treinador do clube de Vila do Conde, que atualmente estava no Famalicão.

As atletas formalizaram, na sexta-feira, através do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), queixas por assédio sexual na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e na Polícia Judiciária (PJ).

Também na sexta-feira, o CD da FPF suspendeu preventivamente Miguel Afonso, a quem foi instaurado um processo disciplinar urgente.

O organismo disciplinar da FPF decidiu ainda criar uma equipa especial para se dedicar com urgência à instauração dos processos criados na sequência de denúncias de assédio, constituída por membros do Conselho de Disciplina e da Comissão de Instrução Disciplinar da FPF.