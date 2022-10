Aroso. Schmidt “está a ser honesto” ao dizer que o Benfica ganhou 1 ponto

O treinador-adjunto do V. Guimarães considera que a sua equipa fez “um jogo muito competente” contra o Benfica.

“Preparámos bem o plano tático-estratégico para este jogo. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa de enorme qualidade, muito se falou das 13 vitórias consecutivas do Benfica, que até venceu em Turim um grande adversário. A perfeição é difícil de atingir, mas fizemos um grande jogo. Conseguimos retirar ao Benfica algo em que é muito forte, o jogo entre linhas, colocam lá muitos jogadores, como o Rafa, que talvez tenha feito um dos jogos menos conseguido. Isso aconteceu não por demérito dele, mas por muito mérito dos nossos centrais e dos nossos médios”, disse João Aroso.

Segundo o técnico vimaranense, “na primeira parte criámos mais oportunidades de perigo do que o Benfica. Na segunda parte fomos refrescando a equipa, tivemos algumas dificuldades, com o Benfica a colocar jogo direto, com mais um central para tentar aproveitar esse jogo direto”.

Quando o seu treinador diz que ganhou um ponto aqui em Guimarães, está a ser honesto e isso espelha a dificuldade que o jogo teve para o Benfica”, assinalou Aroso que, “no cômputo geral o resultado é justo”.

A finalizar, o técnico adjunto da equipa de Guimarães deixou críticas à arbitragem de Rui Costa: “Da mesma forma que o VAR chamou o árbitro no lance do Safira, também deveria ter chamado no lance do André André. Para quem viu as imagens acho que é muito claro que é penálti.”

Benfica e Vitória empataram 0-0 e os encarnados perderam os primeiros pontos no campeonato.