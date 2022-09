Moreno motiva Vitória com oportunidade "de ser a primeira equipa a tirar pontos ao Benfica"

Moreno Teixeira, treinador do Vitória de Guimarães, promete uma equipa com motivação máxima para procurar ser a primeira a tirar pontos ao Benfica esta época.

Em conferência de imprensa, o técnico garante que teve uma conversa com o plantel sobre o momento do Benfica e a importância e impacto de um bom resultado, contra a "melhor equipa do campeonato".

"Foi uma das coisas que falámos com os atletas: podemos ser a primeira equipa a tirar pontos ao Benfica. Queremos pontos. Temos que ter a motivação no máximo. Estando o Benfica no primeiro lugar, com muitos golos marcados e poucos sofridos, é de facto a melhor equipa do campeonato", disse.

O Vitória não ganha ao Benfica desde a final da Taça de Portugal, em 2012/13. No D. Afonso Henriques, os minhotos não vencem as águias desde a época 2011/12. O histórico é pesado e isso foi transmitido ao plantel.

"Os atletas sabem que a equipa não ganha em casa ao Benfica há algumas épocas, isso foi-lhes passado. Sabemos ainda que equipas como o Benfica criam grande desgaste físico, quando não temos a bola. Vamos ter esse desgaste físico, mas tentar ter classe também para desgastarmos o adversário quando tivermos a bola. Sem pressionar o Benfica, não vamos tirar nada do jogo. Temos de ter classe para ter bola e meter homens na frente, não bastará defender bem", atira.

Nesse sentido, Moreno promete uma equipa "corajosa, a querer competir e a disputar o jogo. Os jogadores sabem o ambiente em que jogarão e vão crescer neste jogo. Vamos também conquistar pontos".

O treinador dos vimaranenses admite que os jogadores do Benfica "são realmente diferenciados no nosso campeonato, pelo que teremos que estar em alerta máximo durante os 90 minutos".

"O nosso grupo é realmente jovem, há três ou quatro meses muitos estavam na Liga 3. Agora têm de aproveitar este momento, defrontando um grande adversário. É isso que os faz crescer. Alguns deles, pelo crescimento que estão a ter, vão alcançar níveis muitos mais altos", termina.

O Vitória de Guimarães-Benfica joga-se este sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.