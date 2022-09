Ivo Vieira: "Arrependo-me profundamente de ter iniciado o jogo com três centrais"

Ivo Vieira assume total responsabilidade pela derrota do Gil Vicente no terreno do Sporting, a contar para a oitava jornada do campeonato.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador assume que o Sporting "ganhou porque foi melhor" e que parte disso se deve à má primeira parte do Gil Vicente: "Na primeira parte não estivemos no jogo."

"Responsabilidade minha. A estratégia não funcionou, não conseguimos ter bola. Na segunda parte, alterámos e fomos mais iguais a nós próprios, com mais riscos, mas a tentar discutir os segundos 45 minutos. Marcámos um golo e sofremos outro. A estratégia que planeei não foi a melhor, assumo a responsabilidade. Arrependo-me profundamente de ter iniciado o jogo com três centrais. Na primeira parte praticamente não chegámos à baliza do Sporting. Assumo que errei", admite.

Ivo Vieira salienta que ficou dececionado, na primeira parte, com ele mesmo, "não com o comportamento dos atletas, que deram tudo".

"Não conseguimos ferir o Sporting de maneira nenhuma. Na segunda parte estivemos melhor, criámos oportunidades, mas já estávamos a perder e, depois, o Sporting fez o 3-0. Se o nosso golo tivesse aparecido mais cedo, podíamos ter feito algo mais. Muito mérito do Sporting, muito demérito da minha estratégia", reconhece o técnico gilista.

Ivo Vieira destaca, contudo, que o Sporting "luta por outros objetivos". A meta, agora, é "dar outra imagem" no próximo jogo, frente ao Estoril.