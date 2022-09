FPF cria equipa de urgência para investigar casos de assédio no Rio Ave

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu criar uma equipa especial de urgência para investigar as denúncias de assédio sexual feitas contra o antigo treinador da equipa de futebol feminino do Rio Ave.

A equipa é composta por elementos do próprio Conselho de Disciplina e da Comissão de Instrução Disciplinar da Federação.

O Conselho de Disciplina também instaurou um processo disciplinar ao técnico Miguel Afonso, esta sexta-feira.

O Famalicão, o atual clube do treinador, anunciou também, em comunicado, que o técnico está suspenso de funções.

Um grupo composto por antigas jogadoras do Rio Ave e de outros clubes entregaram uma queixa anónima na Federação Portuguesa de Futebol, esta sexta-feira, contra o treinador Miguel Afonso, que é acusado de assédio sexual.

De acordo com a "CNN Portugal", no documento enviado estão provas do assédio realizado pelo treinador durante a época no Rio Ave, para além de que o Famalicão foi informado das acusações no própria dia em que contratou