FC Porto e Braga procuram pressionar líder, Sporting quer reagir a derrota frente ao Gil

O FC Porto, terceiro classificado, recebe o Sporting de Braga, segundo, no jogo grande da oitava jornada da I Liga, com ambas as equipas à procura de pressionar o líder Benfica.

Ainda invicto como o Benfica, que apenas joga no sábado em Guimarães, o Sporting de Braga, a dois pontos da liderança, visita às 21h15 o FC Porto, que vem de um empate em casa do Estoril Praia (1-1) e de uma pesada derrota na "Champions" (4-0 em casa com o Club Brugge).

Com o melhor ataque da prova (23 golos), o clube minhoto, com apenas um empate em nove encontros – alcançado logo na jornada inaugural, diante do Sporting -, tem no Dragão um grande teste à sua forma, frente a um FC Porto, terceiro, a cinco pontos da liderança, e que não sabe se poderá contar com três titulares indiscutíveis, como são os casos de Pepe, Otávio e Uribe, todos com problemas físicos.

Sérgio Conceição não tem dúvidas: "O Braga está muito forte, muito bem neste princípio de temporada". "Tentámos preparar o jogo da melhor forma, a pensar no que temos de fazer e melhorar e, depois, encarar o jogo contra um candidato ao título para ganhar os três pontos”, disse.

Já Artur Jorge, treinador dos minhotos, quer vencer no Dragão e acredita que pode ser campeão: "Vamos ter de ser valentes a defender, em determinados momentos. Estrategicamente, aqui ou ali, podemos apresentar com uma variante, mas sempre com um objetivo de querer vencer. Teremos de ser ferozmente capazes de defender a nossa invencibilidade”.

Antes, na abertura da ronda, às 19h00, o Sporting, num pouco comum oitavo lugar, a já 11 pontos do Benfica, recebe o Gil Vicente, 10.º classificado, procurando regressar aos triunfos após a derrota em casa do Boavista (2-1), na última ronda.

Com a utilização de Coates, St. Juste, Porro e Neto em dúvida, o treinador do Sporting, Rúben Amorim, poderá ter dificuldades para formar o quinteto defensivo na receção aos gilistas, que ocupam a 10.ª posição no campeonato.

Amorim, técnico do Sporting, admite que este "não tem sido um início de época fácil". Apesar de não querer jogadores nervosos, "há que ter noção" da situação em que a equipa se encontra, o oitavo lugar do campeonato. Por isso, há "urgência em conquistar pontos e ganhar jogos", sem mudar a forma de jogar.

Ivo Vieira, do Gil Vicente, promete uma equipa minhota atrevida em Alvalade à procura de surpreender os leões.

"Jogar contra uma equipa que aspira a ser campeã é sempre uma tarefa difícil e motivante". Para conseguir um resultado positivo, o Gil Vicente terá de confiar no seu trabalho: "Vamos jogar para ganhar".

No sábado, o Benfica tenta manter o percurso 100% vitorioso no arranque da temporada, na visita ao Vitória de Guimarães, nono classificado.