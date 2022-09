Famalicão suspende treinador Miguel Afonso "até que a verdade dos factos seja apurada"

O Famalicão anunciou, em comunicado, que suspendeu o treinador Miguel Afonso, acusado de assédio sexual, "até que a verdade dos factos seja apurada".

"O Futebol Clube Famalicão com o interesse máximo de salvaguardar os seus valores, as suas pessoas e o seu emblema, vem comunicar, face aos acontecimento ocorridos no dia de ontem, a suspensão de funções, por mútuo acordo e com efeitos imediatos, do treinador Miguel Afonso até que a verdade dos factos seja apurada", pode ler-se na nota.

O clube minhoto "renova que não se revê em nenhuma atitude de teor abusivo ou de desigualdade de género, seguindo o seu caminho assente nos valores em que acredita e com o objetivo único de dignificar mais este emblema".

"Mais uma vez, o FC Famalicão manifesta total disponibiliade com todas as partes envolvidas e às entidades competentes para coadjuvar no alcance da verdade", termina a nota.

No dia de ontem, após a publicação do jornal "Público", o clube tinha afirmado "não ter conhecimento de nenhuma acusação ou denúncia às entidades competentes que recaia sobre o técnico". Menos de 24 horas depois, o clube suspende o treinador.

O treinador é acusado de assédio de sexual por algumas jogadoras do Rio Ave, equipa que treinou na época 2020/21. O técnico, que treina agora a equipa feminina do Famalicão, terá trocado algumas mensagens íntimas com jogadoras com idade entre os 18 e os 20 anos, solicitando fotos e vídeos.

Na noite de quinta-feira, Mariana Vaz Pinto, antiga dirigente da Belenenses SAD e da equipa de futebol feminino do Sporting, divulgou nas redes sociais algumas alegadas conversas do treinador com uma jogadora.