Ex-jogadoras do Rio Ave apresentam queixa na FPF contra Miguel Afonso

Um grupo composto por antigas jogadoras do Rio Ave e de outros clubes entregaram uma queixa anónima na Federação Portuguesa de Futebol, esta sexta-feira, contra o treinador Miguel Afonso, que é acusado de assédio sexual.

De acordo com a "CNN Portugal", no documento enviado estão provas do assédio realizado pelo treinador durante a época no Rio Ave, para além de que o Famalicão foi informado das acusações no própria dia em que contratou

O treinador é acusado de assédio de sexual por algumas jogadoras do Rio Ave, equipa que treinou na época 2020/21. O técnico, que treina agora a equipa feminina do Famalicão, terá trocado algumas mensagens íntimas com jogadoras com idade entre os 18 e os 20 anos, solicitando fotos e vídeos.

Esta sexta-feira, o Famalicão anunciou a suspensão de funções do treinador Miguel Afonso "até que a verdade dos factos seja apurada".

Nas redes sociais, o treinador falou num "esquema criado" contra si e diz-se “forte e focado” e pronto a defender-se.

Na noite de quinta-feira, Mariana Vaz Pinto, antiga diretora da Belenenses SAD, partilhou publicamente algumas alegadas mensagens trocadas entre o treinador e uma jogadora.

Uma ex-internacional portuguesa, Tita, revelou que foi vítima de assédio e que vai denunciar os casos.