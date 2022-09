Ex-internacional portuguesa vai denunciar outros casos de assédio

Ana Lopes, antiga internacional portuguesa, revela que foi vítima de assédio sexual durante a carreira e promete fazer denúncias.

A antiga internacional de 33 anos, que já anunciou o fim da carreira, também conhecida como Tita, comentou as acusações de assédio sexual contra Miguel Afonso, treinador da equipa feminina do Famalicão, por parte de jogadoras que orientou no Rio Ave.

Nas redes sociais, a ex-atleta assume "publicamente que também eu já fui vítima de assédio sexual enquanto jogava futebol (não pelo Miguel, há outros) e que até hoje não tomei as medidas necessárias por falta de provas, sob pena de ser julgada por difamação, mas ainda assim, agora mesmo farei uma denúncia".

Tita chegou ainda a fazer parte de uma lista candidata à direção do Sindicato dos Jogadores no ano passado, liderada por Ibraim Cassamá.

Carla Ferreira, da Associação de Apoio à Vítima (APAV), afirmou a Bola Branca na quinta-feira que o caso de Miguel Afonso pode ser o "clique necessário" para outras denúncias.

O treinador da equipa feminina do Famalicão, Miguel Afonso, foi acusado de assédio de sexual por algumas jogadoras do Rio Ave, equipa que treinou na época 2020/21.

O técnico, que treina agora a equipa feminina do Famalicão, terá trocado algumas mensagens íntimas com jogadoras com idade entre os 18 e os 20 anos, solicitando fotos e vídeos, segundo avança o "Público". Contatado pelo jornal, Miguel Afonso, de 40 anos, recusou-se a comentar, dizendo apenas: "Não sei onde querem chegar com isso e que tipo de conversas são essas."

Miguel Afonso começou a carreira de treinador no Bonitos de Amorim, em 2019/20, e rumou ao Rio Ave na época seguinte. Na temporada passada, orientou a Ovarense. Esta época, assumiu o comando do Famalicão.