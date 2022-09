Artur Jorge. “Não tivemos primeira parte ao nível do que deveríamos e podíamos ter”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, não sai satisfeito com o resultado no Dragão (1-4) e lamenta, especialmente, a primeira parte do jogo.

"Não estamos satisfeitos com o resultado, mas também temos a nossa responsabilidade, e assumo desde já a minha. Não tivemos uma primeira parte ao nível do que deveríamos e podíamos ter. Fomos passivos, poucos agressivos com e sem bola. Nunca fomos a equipa que sabemos que devemos ser”, refere Artur Jorge.

O técnico dos arsenalistas acrescenta: “Mesmo na primeira parte, tivemos um jogo sem grandes sobressaltos para nós até ao minuto em que sofremos dois golos. O primeiro e logo, imediatamente a seguir, o segundo. Sem reação. Isso afetou o resultado final de forma muito evidente”.

“Ao intervalo procurámos reagir. Tivemos consciência de que podíamos fazer mais. Fizemos uma segunda parte muito diferente, muito mais próximos do nosso valor. Procurávamos recuperar de uma desvantagem de dois golos. Estivemos num período muito bom quando fizemos o golo e mandámos uma bola ao ferro pelo Ricardo [Horta]. Fomos mais dominadores nesse aspeto”.

No entanto, “sofremos o 3-1 e acabámos por quebrar novamente. Estávamos atrás do empate e este golo condicionou-nos. A expulsão do Matheus dita o fecho do jogo e o resultado em si", acrescentou, em declarações à Sport TV.

O FC Porto venceu o Sp. Braga por 4-1. As duas equipas estão agora empatados na classificação.