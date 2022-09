Treinador Miguel Afonso reage a acusação de assédio e fala em “esquema”

O treinador Miguel Afonso, acusado de assédio sexual por parte de jogadoras do Rio Ave, reage nas redes sociais e fala em “esquema”.

No Instagram, o técnico de 40 anos diz-se “forte e focado” e pronto a defender-se.

“Simplesmente obrigado a todos aqueles que manifestaram apoio durante esta noite, pois sabem como sou e quem sou. Continuo forte e focado, e com calma e alma me defenderei deste esquema criado. Um bem haja…”, escreveu, de acordo com a imagem revelada pelo Jornal de Notícias.

Miguel Afonso, que treina agora a equipa feminina do Famalicão, terá trocado algumas mensagens íntimas com jogadoras com idade entre os 18 e os 20 anos, solicitando fotos e vídeos, segundo avança o "Público".