Gil Vicente nem sairia de Barcelos se não quisesse vencer em Alvalade

Ivo Vieira garante que o Gil Vicente vai a Alvalade para derrotar o Sporting, na oitava jornada do campeonato. Caso contrário, nem viajaria.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o técnico dos gilistas assume que "jogar contra uma equipa que aspira a ser campeã é sempre uma tarefa difícil e motivante". Para conseguir um resultado positivo, o Gil Vicente terá de confiar no seu trabalho: "Vamos jogar para ganhar."

"O Sporting é uma equipa muito competente e muito bem orientada, que irá oferecer grandes dificuldades. Será um Gil Vicente a querer ter a bola, a querer atacar a baliza do Sporting, a querer discutir o jogo e com pretensões óbvias de ganhá-lo, senão não faria sentido sairmos de Barcelos, sequer", sublinha.

Pausa serviu para afinar ideias. Agora, é para ganhar

Ivo Vieira nota "sinais evidentes do crescimento da equipa" e assume que a paragem para as seleções foi boa para melhorar o desempenho no último terço e na tomada de decisão, além do processo defensivo.

"O número de oportunidades que estávamos a produzir não ia ao encontro do que defendo para a equipa. Sermos a quarta equipa do campeonato com mais posse de bola para mim não é suficiente. Ter muita bola sem ferir o adversário não é jogo", assinala.

Ainda assim, a pausa só terá sido "excelente" se o Gil ganhar em Alvalade. Ivo Vieira garante que a sua equipa está pronta, pese embora as incertezas em relação ao onze inicial do Sporting:

"O Gil tem de interpretar o que vai acontecer no jogo, independentemente dos jogadores que alinharem pelo adversário. Temos de acreditar e confiar no que fazemos para correr atrás de um resultado positivo."

O Sporting, oitavo classificado, com dez pontos, e Gil Vicente, décimo, com nove, defrontam-se na sexta-feira, às 19h00, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.