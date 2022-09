Famalicão desconhece existência de acusações ao treinador Miguel Afonso

O FC Famalicão informa, em comunicado, que desconhece a existência de "qualquer acusação ou denúncia às entidades competentes que recaia sobre o técnico Miguel Afonso".

O treinador é acusado de assédio de sexual por algumas jogadoras do Rio Ave, equipa que treinou na época 2020/21. O técnico, que treina agora a equipa feminina do Famalicão, terá trocado algumas mensagens íntimas com jogadoras com idade entre os 18 e os 20 anos, solicitando fotos e vídeos, segundo avança o "Público".

Contatado pelo jornal, Miguel Afonso, de 40 anos, recusou-se a comentar, dizendo apenas: "Não sei onde querem chegar com isso e que tipo de conversas são essas".



O FC Famalicão manifesta total "disponibilidade para colaborar com as entidades competentes, com o objetivo primordial de estabelecer a verdade dos acontecimentos".

O clube censura "qualquer forma de abuso e caso se venha a comprovar a existência de algum facto praticado pelo nosso treinador que atente ou tenha atentado na liberdade de alguma atleta tomará todas as providência ao seu alcance para as sancionar".

O Rio Ave também já reagiu em comunicado e demarca-se das acusações de assédio sexual a Miguel Afonso e informa que não deu seguimento ao caso, na altura em que a situação terá ocorrido, a pedido das próprias jogadoras.