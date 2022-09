Ex-treinador do Rio Ave acusado de assédio sexual por jogadoras

O treinador Miguel Afonso é acusado de assédio de sexual por algumas jogadoras do Rio Ave, equipa que treinou na época 2020/21.

O técnico, que treina agora a equipa feminina do Famalicão, terá trocado algumas mensagens íntimas com jogadoras com idade entre os 18 e os 20 anos, solicitando fotos e vídeos, avança o Público.

Contatado pelo jornal, Miguel Afonso recusou-se a comentar, dizendo apenas: "Não sei onde querem chegar com isso e que tipo de conversas são essas."

Uma das atletas conta que partilhou a situação com os pais e que, depois de ter dado disso conhecimento ao treinador, começou a sentir-se prejudicada, acabando por não ser convocada para o primeiro jogo oficial da temporada e por ser relegada para os escalões de formação do Rio Ave.

Numa outra situação, escreve o jornal, o treinador foi confrontado pelo namorado de uma das jogadoras alvo destas mensagens, mas Miguel Afonso "disse tratar-se de uma brincadeira e pediu desculpas".

O Famalicão terá sido informado da situação depois de o contratar e defende agora que a questão está resolvida, mas não quis prestar declarações ao jornal.

O jornal refere ainda que a promoção de Miguel Afonso a um clube da primeira divisão nacional de futebol feminino "deixou surpreendidas muitas jogadoras e outros agentes desportivos" que tiveram conhecimento da situação e acrescenta que a direção do Famalicão foi informada, mas "nada fez até ao momento".

Desde julho que os regulamentos da FPF preveem punições para os casos de assédio. Este é o primeiro caso do género a ser conhecido no país.

A Renascença sabe que a Federação portuguesa de Futebol vai abrir um processo disciplinar.