Braga SAD com lucros de 3,11 milhões de euros

A SAD do Sp. Braga anunciou saldo líquido positivo de 3,11 milhões de euros.

“Os rendimentos operacionais (excluindo operações com direitos de atletas) atingiram os 29,563 milhões de euros” e “os rendimentos líquidos obtidos em operações com direitos de atletas ascenderam a 22,204 milhões de euros, elevando o total de rendimentos para valores superiores a 52 milhões de euros, o que representa a segunda cifra mais elevada da história da Braga SAD”, lê-se no comunicado enviado à CMVM.

Na época anterior, a SAD minhota tinha apresentado um resultado negativo de 1,93 milhões de euros, voltando agora aos balanços positivos.

O passivo da SAD caiu 10% e está agora nos 49,175 milhões de euros, o ativo caiu 2% mas mantém-se acima dos 91 milhões, com a SAD a apresentar capitais próprios de 42,287 milhões de euros, mais 8% do que no período homólogo, sendo este o seu valor "mais elevado de sempre".