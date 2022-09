Artur Soares Dias é o árbitro nomeado para o FC Porto - Sp Braga, jogo grande da jornada 8 da I Liga.

Soares Dias vai ser auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares. No VAR vai estar Hugo Miguel.

Já no Sporting - Gil Vicente, também desta sexta-feira, o árbitro nomeado é Tiago Martins, com Luís Godinho no VAR.

Sporting-Gil Vicente

Árbitro: Tiago Martins

VAR: Luís Godinho

FC Porto-SC Braga

Árbitro: Artur Soares Dias

VAR: Hugo Miguel