Sindicato oferece acompanhamento psicológico aos jogadores de futebol

O Sindicato de Jogadores oferece acompanhamento psicológico a todos os jogadores que estiverem interessados, numa altura em que as questões da saúde mental dos desportistas estão cada vez mais na ordem do dia.

Na segunda-feira, o internacional francês Pavard, jogador do Bayern de Munique, assumiu que lutou contra uma depressão durante confinamento motivado pela pandemia de Covid-19. Na semana passada, quinze jogadoras da seleção espanhola recusaram ser convocadas em nome da saúde mental.

A saúde mental do atletas será um dos temas que será abordado no Congresso da Ordem dos Psicólogos portugueses, que vai decorrer em Aveiro, a partir de quarta-feira. Joaquim Evangelista, presidente do Sindicatos dos Jogadores de Futebol, será um dos oradores.

Em declarações a Bola Branca, explica os motivos destes problemas nos jogadores.

"São cada vez mais os sintomas de ansiedade, depressão e desgaste psicológico com os estímulos negativos das redes sociais. Jogadores que são pressionados por essa via, também os problemas do fim de carreira. Estão identificados os problemas", explica.

Nesse sentido, o Sindicato oferece consultas a todos os jogadores que estejam interessados.

"O Sindicato procurou com a ordem dar uma resposta para que nenhum jogador ficasse sem apoio especializado devido a condições financeiras. Temos uma rede de 400 psicólogos e suportamos as primeiras quatro consultas. Os jogadores podem recorrer gratuitamente", anuncia.

O mais importante, na visão do dirigente sindical, "é que a comunidade tenha consciência de que os jogadores devem ser protegidos e evitar agravar os problemas decorrentes da sua atividade. O jogador de futebol é um ser humano".

Nestas declarações a Bola Branca, Joaquim Evangelista comentou o anúncio por parte da Organização Internacional do Trabalho da assinatura do primeiro Acordo Global do Trabalho que abrange os direitos dos jogadores de futebol profissionais.



"O objetivo é criar um 'standard' mínimo que vincule todos os países para que se combata a precariedade, a fuga ao regime laboral e o atropelo aos jogadores, que acontecem com mais gravidade noutros países. Queremos uma regulamentação mínima e um conjunto de sanções para os que não cumpram. É um marco histórico que se traduz em melhores condições para os jogadores de todo o mundo", termina.