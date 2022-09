Lesões e distância para o líder "dificulta regresso do campeonato para Porto e Sporting"

O FC Porto e o Sporting vão ter dificuldades no regresso do campeonato, devido às lesões e à distância pontual para o líder Benfica.

Leões e dragões regressam à competição na sexta-feira, disputando os jogos referentes à oitava jornada do campeonato. Os leões recebem o Gil Vicente e os dragões jogam em casa com o Sporting de Braga.

Numa entrevista a Bola Branca, o antigo lateral Fernando Nélson, que passou pelos dois clubes, admite que o regresso do Sporting à competição não vai ser fácil por ter jogadores importantes lesionados como Porro, St. Juste e Neto, e por ter já 11 pontos de diferença para o líder Benfica.



"O regresso do Sporting é até mais complicado pelas circunstâncias em que se encontra, porque o Sporting está a 11 pontos do líder Benfica, e essas circunstâncias é que fazem mossa dentro do grupo. Se estivéssemos a falar de um Sporting que fosse na frente do campeonato, seguramente que estaríamos a ter um discurso diferente", diz, antes de prosseguir.

"Sabemos que os treinadores, os jogadores e os clubes vivem dos resultados, e se eles não aparecem, cria-se a instabilidade. E com a ausências de jogadores com algum peso na equipa, mais difícil se torna. Para além disso o Sporting está numa onda negativa, mas tem de estar preparado para todas as circunstâncias", entende.

Pepe e Otávio são baixas de peso

Fernando Nélson considera que o FC Porto, a 5 pontos do Benfica e com duas derrotas na Liga dos Campeões, vai ter o mesmo problema, que será agravado pelas possíveis ausências de Pepe e de Otávio, que recuperam de lesão.



"O que falei para o Sporting, aplica-se ao FC Porto. O Sérgio Conceição tinha alertado para as circunstâncias de não ter jogadores de qualidade para colmatar as saídas importantes. Sem a possibilidade de utilizar esses jogadores que são fundamentais dentro do seu xadrez. ainda por cima sendo capitães de equipa, uma referência do grupo, fica igualmente um regresso difícil", diz.

"O Porto vem de uma fase extremamente negativa, quer levantar-se e recuperar a dinâmica das vitórias, mas no momento que atravessa fica muito difícil uma gestão desportiva para o Sérgio Conceição, e uma gestão psicológica para os jogadores que se nota que não estão bem", salienta.

Já quanto ao regresso dos jogadores aos clubes, depois dos compromissos das seleções, Fernando Nélson acredita que atualmente é mais fácil mudar o foco. Os futebolistas estão preparados para este tipo de exigência.

"Os jogadores que estão ao mais alto nível está preparados para mudar o chip, tanto no regresso aos clubes vindo das seleções, como no percurso inverso. O mesmo se passa quando existem derrotas ou vitórias, porque o jogador é preparado mentalmente para todas as adversidades. Obviamente que a realidade das seleções é distinta da realidade dos clubes, mas os jogadores mudam o foco com toda a naturalidade", conclui.