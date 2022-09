Rotação nos grandes “só pode ter efeitos positivos” depois das seleções

João Tralhão, treinador que passou por Benfica, Mónaco e Vilafranquense, não vê problemas na elevada densidade competitiva que as equipas portuguesas atravessam. Os emblemas envolvidos nas competições europeias têm pela frente oito jogos no espaço de um mês, mas estão “preparados” e não há apenas aspetos negativos.

O técnico acredita que “qualquer rotação só pode ter efeitos positivos”, uma vez que “os jogadores querem mostrar que estão preparados”. Jogadores menos utilizados, a este nível, preparam-se “no limite para agarrar uma oportunidade”.

“Qualquer alteração que seja feita, neste momento, vai mudar pouco nas equipas. Os plantéis são muito equilibrados”, diz, em Bola Branca.

João Tralhão vê os clubes portugueses envolvidos nas competições europeias “com estruturas altamente preparadas”, pelo que a gestão deste período competitivo já está “planeada há muito tempo”. A pré-época terá sido fundamental na preparação deste momento complicado.

“Obviamente é exigente. Os jogadores são profissionais, vivem do treino há muitos anos, mas também têm necessidade de recuperação para poderem jogar em intensidade máxima”, explica, em entrevista à Renascença.

Com o encurtar da primeira metade da temporada, tornam-se mais comuns os jogos a meio da semana, o que leva equipas a ter oito jogos no espaço de um mês.

João Tralhão acredita que quem está por dentro das equipas “gosta desta densidade competitiva”, embora esta possa ser olhada como “um problema” para quem está de fora.

“Mantém-nos sempre ativos, a competir. O ideal é ter um processo muito consolidado, para que possamos interpretar esta maior densidade com mais confiança”, avança. “Se para algumas pessoas, que estão de fora, pode ser um problema, para nós é um desafio aliciante”.

Desafios que continuam até ao regresso do campeonato do mundo, no Catar.

Apesar do elevado desgaste para os atletas presentes no mundial, João Tralhão defende que qualquer jogador “envolvido numa competição deste género” tem uma “intensidade diferente”.

“Do ponto de vista fisiológico, claro que há desgaste. Do ponto de vista emocional, pode ou não desgastar. Mas só há benefícios em estar ligado a competições deste género. Vêm com outra intensidade e mentalidade”, confia.