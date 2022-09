O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Mariana Azevedo.

A defesa-central internacional portuguesa, de 26 anos, que nas duas últimas épocas representou o Famalicão, assinou contrato pelo Braga. A duração do vínculo não foi divulgada.

Mariana Azevedo conta com passagens por Vilaverdense, Valadares Gaia (com que venceu uma Supertaça) e Sporting. Foi no clube de Alvalade que venceu um campeonato, uma Taça de Portugal e outra Supertaça.