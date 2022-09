Hoje há sorteio da Taça da Liga

Os 34 clubes das competições profissionais de futebol participantes na edição de 2022/23 da Taça da Liga vão ser hoje distribuídos pelos oito grupos da primeira fase da competição.

A 16.ª edição da competição vai arrancar durante a realização do Mundial 2022, no Qatar, que vai ser disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

A primeira fase da Taça da Liga está agendada entre 18 de novembro e 17 de dezembro, seguindo-se os quartos de final, a uma mão, entre 20 e 23 de dezembro, e a "final four", em Leiria, de 24 a 28 de janeiro de 2023.

O sorteio de hoje, marcado para as 12h00, na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), os 34 participantes -- todos os das duas principais competições exceto as equipas B de Benfica e FC Porto -- vão conhecer os adversários na primeira fase.

Os clubes vão ser distribuídos por oito grupos, seis de quatro equipas e dois de cinco, avançando os vencedores para os "quartos".

O Benfica é o recordista de triunfos na competição, com sete, mais três do que o Sporting, que venceu as últimas duas edições, num historial que conta ainda com Sporting de Braga, com dois títulos, Moreirense e Vitória de Setúbal, com um cada.