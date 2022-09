Conheça os grupos da primeira fase da Taça da Liga

Está sorteada a 1.ª fase, a fase de grupos da Taça da Liga, competição que este ano tem um novo formato e vai começar a disputar-se em novembro, durante o Mundial 2022.

O Sporting defende o título e começa por tentar chegar aos quartos de final, num grupo com Marítimo, Rio Ave e Farense. Os leões têm pela frente duas equipas da I Liga e uma do segundo escalão, tal como acontece com o FC Porto.

Os campeões nacionais, que em 15 edições nunca conseguiram vencer a Taça da Liga, defrontam Vizela, Chaves e Mafra. O Benfica, recordista de vitórias, tem três equipas da II Liga num grupo com os dois líderes dos dois campeonatos profissionais do futebol português.

Além de Benfica e Moreirense, também foram sorteados Penafiel e Estrela da Amadora. Os oito vencedores dos grupos qualificam-se para os quartos de final, a realizar a uma mão, entre 20 e 23 de dezembro.

O sorteio dos quartos de final também já foi realizado:

- Jogo 1: vencedor do Grupo C, encabeçado pelo Benfica, defronta o vencedor do Grupo G, com o Santa Clara como cabeça de série;

- Jogo 2: o vencedor do Grupo B, do Sporting, recebe o vencedor do D, do Braga;

- Jogo 3: o vencedor do Grupo A, do FC Porto, joga com o vencedor do Grupo E, liderado pelo Gil Vicente;

- Jogo 4: o vencedor do Grupo H, com o Famalicão como cabeça de série, defronta o vencedor do Grupo F, do Vitória de Guimarães.

Nas meias-finais, o vencedor do jogo 1 cruza com o vencedor do jogo 2; o vencedor do jogo 3 defronta o vencedor do jogo 4.

A primeira fase da Taça da Liga está agendada entre 18 de novembro e 17 de dezembro, seguindo-se os quartos de final, a uma mão, entre 20 e 23 de dezembro. A "final four", em Leiria, realiza-se de 24 a 28 de janeiro de 2023.



Taça da Liga, 1.ª Fase

Grupo A: FC Porto, Vizela, Chaves e Mafra.

Grupo B: Sporting, Marítimo, Rio Ave e Farense.

Grupo C: Benfica, Moreirense, Penafiel e Estrela da Amadora

Grupo D: Braga, Paços de Ferreira, Casa Pia e Trofense.

Grupo E: Gil Vicente, Portimonense, Nacional e Covilhã.

Grupo F: Vitória de Guimarães, Boavista, BSAD e Vilafranquense.

Grupo G: Santa Clara, Arouca, Feirense, Leixões e Oliveirense.

Grupo H: Famalicão, Estoril, Tondela, Académico de Viseu e Torreense