Pedro Martins não exclui Sporting e FC Porto da luta pelo título

Pedro Martins não exclui o Sporting da luta pelo título, apesar de à sétima jornada os leões estarem a 11 pontos do Benfica, a nove do Braga e a seis do FC Porto.

O treinador português, que está sem clube depois de deixar o Olympiacos, justifica que "ainda há muito campeonato" e os quatro candidatos têm uma palavra a dizer.

"Ainda há muito campeonato, Porto e Sporting têm uma palavra a dizer, o Sporting começou menos bem no campeonato e o Porto já esteve em situações idênticas, como no ano passado, em que acabou por ser campeão. O campeonato ainda vai no início, qualquer uma das quatro ainda pode ser campeã", atira.

Sobre o Benfica, que venceu todos os jogos que realizou esta época (13), Pedro Martins destaca que, "além do treinador, [o Benfica] contratou jogadores com perfil e de uma forma inteligente. Está a ter frutos".

Já o Braga, avalia, "está a fazer um trabalho excecional, não só no campeonato" e Artur Jorge está a prova que "é mais um treinador com qualidade e que pode ter sucesso".

Na retirando FC Porto e Sporting da luta pelo título, o treinador português reconhece, contudo, que "nesta fase, [Benfica e Braga] são as duas equipas mais competentes".