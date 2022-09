João Pedro Sousa está de regresso ao Famalicão

João Pedro Sousa é o novo treinador do Famalicão. Trata-se de um regresso ao clube do técnico que liderou a equipa na primeira temporada na I Liga, 25 anos depois.

O primeiro objetivo do sucessor de Rui Pedro Silva é tirar o Famalicão da zona baixa da tabela classificativa. A SAD minhota decidiu mudar de treinador, depois de ao cabo de sete jornadas a equipa estar no 16.º lugar, de "play-off" de manutenção, com quatro pontos e apenas um golo marcado, em sete jornadas.

João Pedro Sousa, de 51 anos, saiu do Famalicão a meio da temporada 2020/21, devido aos maus resultados e iniciou a época passada no Boavista. Deixou o Bessa a meio do caminho para rumar à Arábia Saudita, onde orientou o Al Raed, 7.º classificado do campeonato saudita.

Curiosamente, a estreia do novo treinador será frente ao seu antigo clube, o Boavista, na 8.ª jornada, no dia 2 de outubro.