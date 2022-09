"Espero que o Braga em janeiro não venda Vitinha, Horta, nem Artur Jorge"

Manter jogadores e manter a equipa técnica do Sporting de Braga liderada por Artur Jorge é o desejo de António Duarte. O antigo dirigente do emblema minhoto, em declarações a Bola Branca, pede a António Salvador que não pense só em negócio e que faça a vontade aos sócios, que começam a sonhar com a conquista do título de campeão nacional.

"Espero que em janeiro não se passe o que é habitual, ou seja, vender os 'Vitinhas', os 'Andrés Hortas', os 'Tormenas' e se calhar até o próprio Artur Jorge. São esses pacotes que às vezes nos habituam a suportar e que não acontecer. Claro que o Vitinha poderia ser um bom encaixe financeiro, desde que fosse necessário, mas não pode ser vista apenas como um negócio. E infelizmente, no Sporting de Braga, quando estamos a caminhar no bom sentido, aparecem algumas situações que causam alguma tristeza. O Sporting de Braga está num momento fabuloso, mas tem de se pensar nos adeptos, que devem ser respeitados", afirma.

O Braga está, à 7.ª jornada da I Liga, no segundo lugar do campeonato, a dois pontos do líder Benfica. Além disso, a equipa está na frente do grupo na Liga Europa, com duas vitórias nos dois jogos realizados. Um dos jogadores em destaque é Vitinha. O ponta de lança, dispensado dos sub-21 devido a lesão, tem sido decisivo e António Duarte reforça o apelo para que se mantenha o jogador por mais tempo do que tem sido habitual noutras grandes promessas.