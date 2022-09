Nuno Manta Santos deixa o Torreense

O treinador Nuno Manta Santos foi despedido pelo Torreense, da II Liga.

"A Sport Clube União Torreense Futebol SAD e o treinador Nuno Manta Santos chegaram a acordo para a cessação do contrato que unia ambas as partes”, lê-se no comunicado.

O clube “enaltece a enorme dedicação e

profissionalismo de Nuno Manta Santos, premiados com a subida do Torreense à Liga Portugal Sabseg e com o estatuto de primeiro treinador Campeão da Liga 3”.

“A estas qualidades, acrescenta ainda os seus valores éticos enquanto ser humano, com os quais se identificou plenamente desde o primeiro contacto estabelecido”, acrescenta.

A equipa de Torres Vedras está em último lugar na II Liga, depois de ter sido campeão da Liga 3.